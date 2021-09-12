الغربال أمل الهلال أمام الأثيوبي





تعول جماهير الهلال دائمًا على نجمها محمد عبد الرحمن الذي يقدم في مستويات مميزة وضعته على رأس لائحة الهدافين في الموسم الحالي. وحطم الغربال الرقم القياسي في قائمة الهدافين، واقترب من 30 هدفاً في انتظار إكمال مباريات فريقه المؤجلة، ولم يسجل اللاعب كثيراً في النسخة الماضية من دوري الأبطال. واكتفى بهدف وحيد في مرحلة المجموعات خارج ملعب الهلال، ليكون على موعد مع ظهور جديد في النسخة الحالية، الغربال سيكون سعيداً للغاية حال واصل مسيرته التهديفية الرائعة.

الخرطوم (كوش نيوز)