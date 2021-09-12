كيف تقرأ الرسائل المحذوفة في واتس أب على هاتفك؟





توفر واتس أب إمكانية حذف الرسائل قبل أن يقرأها المستلم، لكن لا يزال بالإمكان قراءة الرسائل حتى بعد حذفها باستخدام بعض الحيل البسيطة. ويمكن إزالة الرسائل من الدردشات الفردية والجماعية، وتتوفر الميزة عبر هواتف أندرويد وآيفون وويندوز، وبعد الحذف يظهر تنبيه مكان الرسالة لدى المستلم بوجود رسالة تم حذفها. ومع ذلك، يتم تخزين الرسالة على هاتفك، ويمكن الكشف عنها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في واتس أب. وتقوم الأداة بعمل نسخة احتياطية لجميع رسائلك في الساعة 2 صباحًا كل يوم، على الرغم من أنه يمكن تمديد عملية النسخ لتتم أسبوعيًا أو شهريًا فقط. كيف أقرأ الرسائل المحذوفة؟ لقراءة رسالة محذوفة، قم بإلغاء تثبيت واتس أب على جهازك، ثم قم بتثبيته مرة أخرى من متجر التطبيقات، وبمجرد تسجيل الدخول مرة أخرى، سيتم إعطاؤك خيارًا لاستعادة الدردشات من النسخة الاحتياطية. وما عليك سوى تحديد خيار الاستعادة، وستتم استعادة الدردشات الخاصة بك، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، والتي تظهر كما لو لم تتم إزالتها. وحتى بدون استخدام النسخ الاحتياطي، يوفر عدد من تطبيقات الطرف الثالث الفرصة للكشف عن رسائل واتس أب المحذوفة، حيث تعرض لك تطبيقات مثل Notification History Log و Notification Log جميع الإشعارات المخزنة في سجل إشعارات أداتك، بما في ذلك تلك الخاصة بمحادثات واتس أب. لكن هذه التطبيقات لها حدودها، حيث يجب أن تكون قد تفاعلت مع الإشعار لقراءته، وهذا يعني تمريره من شريط الإشعارات أو الرسالة العائمة. أيضًا، يمكن أن تؤدي إعادة تشغيل هاتفك إلى إعادة تعيين سجل الإشعارات، مما يلغي أي فرصة للتجسس على الرسائل المحذوفة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

الخرطوم(كوش نيوز)