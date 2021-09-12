في اللقاء الأول.. إليكِ الأمور التي تجذب الرجل في المرأة





يمكن أن يكون الموعد الأول ممتعاً ومثمراً، وفي المقابل يمكن أن يكون تعذيباً للطرفين. في هذا المقال(بحسب الامارات نيوز) سنستعرض بعض الأمور التي تجذب الرجل إلى المرأة في أول لقاء.. – البساطة في المكياج: ينفر الرجل من المرأة التي تضع على وجهها مكياج ثقيل ومبالغ فيه، فهو ينجذب للمرأة التي تضع مكياج بسيط غير مبالغ فيه لأنه يتولد عنده شعور بأنها واثقة من نفسها وليست امرأة متكلفة، وهذا ما يثير الرجل. – مظهر الشعر: الشعر له عامل كبير في الانطباع الأول لدى الرجل، فاحرصي على أن تقومي بتنظيمه وترتيبه جيداً، وأيضاً لا تبالغي في اختيار لوك الشعر، فنحن هنا نريد أن يكون مظهرك بسيط وطبيعي وجميل وغير مبالغ فيه. – الرائحة: بالتأكيد لا يوجد رجل يحب الرائحة الكريهة في المرأة التي يحبها، فاحرصي على أن تكون رائحتك جميلة وأيضاً لا تجعلي الرائحة زائدة عن اللزوم. – الأظافر: قد تعتقدين أن الرجل لا يتعمق في ملاحظة الأشياء ولكن في الحقيقة فهو يحاول ملاحظة كل تفاصيل المرأة المتواجدة أمامه، فجمال المرأة بالنسبة له يعتمد على اهتمامها بأدق التفاصيل. – الملابس: ملابس الشخص تعبر عن شخصيته والرجل يأخذ الانطباع الأول عنكِ عندما يرى ملابسك ومدى أناقتك، وأيضاً لا تبالغي في الملابس عند اللقاء الأول.

الخرطوم(كوش نيوز)