الهلال يتعادل مع فاسيل ويفرط في بداية مثالية بدوري الأبطال





تعادل الهلال السوداني الأحد خارج ملعبه، أمام مضيفه فاسيل كينيما الإثيوبي (2/2) بمدينة بحر دار، في ذهاب الدورالأول من المسابقة وسجل للهلال محمد عبد الرحمن في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وياسر مزمل في الدقيقة 55. بينما أحرز لفاسيل كينيما الإثيوبي بيريكيت ديسيتا، والمهاجم النيجيري أوكيكي أوفولوي في الدقيقتين 65 و78. لعب الهلال بتوازن، بينما افتقد خصمه للخبرة، الأمر الذي تسبب في ارتكاب لاعبيه العديد من الأخطاء، كان إحداها ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول بالدقيقة 24. قبلها بدقيقة، ضاعت فرصة هدف محقق لصلاح عادل، الذي سدد كرة مرتدة من حارس فاسيل، فوق العارضة. وشهدت الدقائق التالية وفق موقع كووورة إصرارا من جانب الفريق الإثيوبي لتعديل النتيجة وضاعت له فرصة محققة وتحصل على عدة مخالفات وركلات زاوية. وفي الشوط الثاني، فاجأ الهلال مضيفه الإثيوبي بالهدف الثاني عن طريق ياسر مزمل. لكن الفريق الإثيوبي نجح في قلب النتيجة بتحويل الخسارة إلى تعادل، بإحرازه هدفين عن طريق المهاجم الإثيوبي بيريكيت ديسيتا، والمهاجم النيجيري اوكيكي اوفولوي وتجرى مباراة العودة بأم درمان يوم 19 سبتمبر الجاري.

الخرطوم ( كوش نيوز)