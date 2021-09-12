توفير طائرتين لنقل بعثتي حي الوادي وأهلي طرابلس إلى الأبيض





قال الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، أنه وبتكليف من رئيس الاتحاد، عمل على حل إشكال مباراة حي الوادي نيالا والأهلي طرابلس في ذهاب البطولة الكونفدرالية. وأضاف وفق (سونا) أنه أجرى اتصالاً باللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد الإفريقي، وعمل على التنسيق بين ناديي حي الوادي والأهلي طرابلس، وقد تم الوصول إلى حل أخير برمي الكرة في ملعب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب تعّذر التنقل إلى مدينة الأبيض يوم الأحد بعد احتجاج الأهلي طرابلس على ملعب استاد الخرطوم، وكذلك رفضه للعب في ملعب كوبر، والآن ينتظرون القرار من الاتحاد الإفريقي بعد مخاطبتهم بطلب تأجيل المباراة إلى الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م، في استاد الأبيض. وأردف: بعد العديد من الاتصالات تم توفير طائرتين لتقل البعثتين والطاقم الرسمي من الـ(كاف) إلى حاضرة شمال كردفان، بعد موافقة الكاف. وتمنى الوصول لحل مرض يحفظ حقوق حي الوادي نيالا في اللعب ذهاباً بأرضه.

الخرطوم ( كوش نيوز)