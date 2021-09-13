دراسة: 74٪ من السودانيين يتخوفون من انهيار سد النهضة





كشفت دراسة عن أن 74٪ من السودانيين يتخوفون من انهيار سد النهضة لعدم وجود ضمانات أنه آمن بالنسبة لبلادهم بينما أكدت الدراسة أن حوالي 64٪ يواجهون تحديات السد بسبب نقص المياه، وأوضحت د. نهال جمال الدين في ورقة بعنوان سد النهضة صراع مستدام أم تنمية مستدامة والتي قدمتها في ورشة “سد النهضة الفرص والمخاطر” التي نظمتها أمس جامعة الزعيم الأزهري بمقرها بالتعاون مع وكالة سونا للأنباء”وأوضحت في الورقة أن 1٪ من المواطنين بحسب الدراسة لا يثقون في مصر لكونها لا تراعي مصلحة السودان في عمليات التفاوض، بينما كان التصويت أكثر بقليل لدولة إثيوبيا بنسبة 28٪ بينما 65٪ يرون أنه لاتوجد اي مصالح للبلاد من قبل الدولتين وأضافت: موقف الحكومة متذبذب تجاه قراراته نحو عملية السد بنسبة 76 % بحسب رؤية المواطنين في الدراسة.

من جهته أكد السفير خالد فرح ان مشروع سد النهضة له مكاسب اقتصادية وذلك بالاستفادة من كميات المياه المهدرة وطالب بضرورة وجود قانون ملزم لضمان هذه المكاسب.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة