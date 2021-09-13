صراع داخل الحرية والتغيير بكسلا حول منصب الوالي





احتدم صراع داخل قوى الحرية والتغيير بولاية كسلا بين جناحين بشأن منصب الوالي.

وكشفت مصادر لـ(الصيحة)، اعتزام قوى الحرية والتغيير بالمركز إرسال وفد إلى كسلا لنزع فتيل الأزمة بين الطرفين ووضع الأمور في نصابها.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد الحسن احيمر، إن المجموعة المناوئة لهم تسعى لتحقيق مصالح شخصية، فيما وصم مرشح الصحفيين في تجمع المهنيين سيف الدين هارون مجموعة احمير بالديكتاتورية.

وأكّد مصدر لـ(الصيحة) اعتزام مركزية قوى الحرية والتغيير إرسال وفد رفيع لاحتواء صراع الأجنحة داخل قوى الحرية والتغيير بالولاية والعمل على توحيد الحاضنة السياسية.

كسلا ـــ انتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة