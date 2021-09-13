العاملون بالتعليم العالي ينهون إضرابهم غداً ويتمسكون بالجدول المعلن





ينهي العاملون بوزارة التعليم والبحث العلمي غداً إضرابهم الذي استمر حتى أمس والذي أوقفوا خلاله كافة أعمال الوزارة ، مؤكدين تمسكهم بالاستمرار في الإضراب حسب جدول الاضراب التدريجي المعلن باعتباره شكل من أشكال الاحتجاج السلمي حتى تتحقق مطالبهم مجتمعة والتي تتمثل في اقالة وإعفاء وزيرة التعليم العالي والوكيل من منصبهما لتجاهلهما قضية العاملين ، بجانب تغيير الهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة ، ومنح العاملين حقوقهم في الترقي للدرجات العليا . وأكدت لجنة تسيير الهيئة النقابية العمالية بوزارة التعليم العالي في بيان لها أمس عدم تلقيها استجابة لمطالب العاملين التي رفعوها الى مجلس الوزراء، وبررت اللجنة مطالبتها باقالة وكيل الوزارة لارتكابه مخالفة بتغيير الهيكل التنظيمي وانتداب أساتذة من الجامعات لتقلد مناصب ادارية خصماً على استحقاقات العاملين بالوزارة .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة