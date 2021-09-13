مفوضية السلام: جهات غير رسمية تتواصل مع عبد الواحد نور للتفاوض





قال رئيس مفوضية السلام سليمان دبيلو، إنّ وساطة جوبا لسلام السودان بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، تعمل حاليًا على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وكشف عن وجود جهات غير رسمية ـ لم يسمِّها ـ تجري اتّصالات مع رئيس حركة وجيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للجلوس للتفاوض مع الحكومة.

وأفاد رئيس مفوضية السلام بحسب “الترا سودان” أنّ الوساطة لم تحدد حتى الآن موعدًا لاستئناف التفاوض أو الجلوس في اجتماع لمُناقشة التباينات بين الطرفين، وأضاف: “لم تصل الوساطة إلى شيءٍ بشأن التباينات للدعوة إلى اجتماع”.

وعلّقت وساطة جوبا لسلام السودان، في منتصف يونيو الماضي، جلسات التفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، إلى أجل غير مُسمّى، لمُعالجة النقاط الخلافية، ولم تُعلن الوساطة حتى الآن مواعيد جديدة لاستئناف التفاوض.

وبشأن التواصل مع قائد حركة وجيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، قال دبيلو إنّه لا يُوجد تَوَاصلٌ رسمي معه بخصوص الجلوس على طاولة التفاوض مع الحكومة، لكن رئيس مفوضية السلام كشف عن اتّصالات غير رسمية تُجرى مع قائد الحركة للتّوصُّل الى تفاهُمات بشأن الجلوس في تفاوض، ورفض دبيلو تسمية الجهات غير الرسمية التي تجرى اتصالات مع عبد الواحد محمد نور.

صحيفة الصيحة