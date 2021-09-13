شاهد بالفيديو .. سوداني يلتهم “الجَمر المُشتعل” يثير الدهشة على منصات التواصل





أثار مقطع فيديو متداول يظهر نظامي سوداني يأكل الجمر المشتعل، الدهشة في أوساط رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأ الشاب وهو ينفخ في الجمر للمزيد من إشعاله، ويلتهمه على نحو مثير، أدهش من حوله، وتبابينت التحليلات في كيفية قدرة البعض على القيام بهذه الأفعال الغريبة، ما بين الاستعانة بالسحر، و التدريب على هذا الفعل الخارق.

ويقول مختصون أن هذه الحالة تسمى متلازمة بيكا Pica. Syndrome وهو اضطراب سلوكى قهرى ينتج عن رغبة قويه لأكل أصناف غريبة من الاشياء والتى ليس لها أي قيمة غذائية مثل، الجمر، الثلج، الصابون، الشعر، الحشائش، الطين، الرمل، الطباشير.. وغيرها.

الخرطوم(كوش نيوز)