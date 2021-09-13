بالفيديو: إشادات عديدة حظيت بها المطربة السودانية جواهر عقب تغنيها بأغنية سيرة مصحوبة بفاصل رقص مثير





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة السودانية جواهر وهي تؤدي اغنية السيرة المشهورة(صيد الخلا) مصحوبة بفاصل رقص مثير في حفل كانت تتغني به عقب زيارتها للسودان.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ابدي عدد من رواد مواقه التواصل الإعجاب بطريقة الأداء المميزة التي قدمتها جواهر من خلال اغنية السيرة السودانية التي تغني بها عدد من الفنانين السودانيين .

رواد مواقع التواصل ذكر بأن جواهر أبدعت في إيجادة الأغنية كما طالبوها بمحاولة تقديم المذيد من الأغنيات السودانية مع الاحتفاظ بتقديم لونيتها المعتادة من الاغاني المصرية التي أشتهرت بها حتي يصبح لها جمهور أكثر بالسودان.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)