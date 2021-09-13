قناة الخرطوم الدولية توضح أسباب توقفت اذاعة القرآن الكريم FM102





نفت قناة الخرطوم الدولية اذاعة القرآن الكريم FM102 اغلاق اذاعة القرآن الكريم باوامر من اية جهة واكدت ان الاذاعة نوقفت لعطل فني نص البيان وفق ( سونا) : تداولت الوسائط المختلفة في الأيام الماضية خير توقف بث إذاعة القرآن الكريم FM105 حيث وجد المعرضون فرصة للتحليل والتداول وبث السموم وإلصاق التهم. مالا يعلمه المغرضون حول موضوع توقف بث الإذاعة يهمنا جدا توضيحه حتى لا يجد كل ذي غرض غرضه. حقيقة تعطل بث هذه الأذاعة بسبب عطل فني في جهاز الإرسال Transmitter ولم يكن ذلك بسبب تدخلات بشرية كما يدعي أصحاب الغرض لوقف بث القرآن الكريم. كيف يحدث ذلك والإذاعة إذاعة خاصة يمتلكها فرد وهيها صدقة الروح والده وصرف على إستيراد الأجهزة وتركيبها ومن ثم إنبرت قناة الخرطوم الدولية بدافع المشاركة في بث إذاعة بهذه القيمة فرعتها ووفرت لها المقر والعاملين وأيضا دون أجر إحتسابا لما عند الله من ثواب في مثل هذه الأعمال. بهذا نؤكد أن ليس هناك جهة لا داخلية بالقناة ولا خارجية طلبت إيقاف بث هذه الإذاعية مؤقتة ولا بصورة دائمة والعطل فني بحت أصاب جهاز إرسال عمره 25 سنة ونؤكد أيضا أنا الأن وبكل الجهد المطلوب تسعى لتوفير جهاز جديد دون عون لا داخلي و خارجي تدفعنا الإرادة والإيمان برسالة هذه الإذاعة التي لن ندخر جهدا في مواصلتها لمسيرتها التي تعتبرها مقدسة ومرة أخرى تؤكد أن ما تم تداوله ليس فقط غير صحيح وإنما يتجاوز أبسط القيم الأخلاقية حيث الإدعاء بوقف بث القرآن الكريم الذي يحفظه المولى عز وجل من فوق سبع سموات ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وهنا ايضا يهمنا أن نشير إلى أن اذاعة القرآن الكريم FM102 مازالت تعمل وتلقي العناية والرعاية الكافية من قناة الخرطوم الدولية ولو أن ما تناقلته الوسائط صحيح لكان شمل أيضا إذاعة FM102 والتي تبث القرآن الكريم أيضا. هذا البيان صادر عن مالك الإذاعة FM105 والمدير العام لشركة قناة الخرطوم الدولية المحدودة الراعي الرسمي الإذاعة FM105 بدرالدين محمود مدير قناة الخرطوم الدوليةمحمد عثمان عبدالكريم مالك إذاعة FM105.

الخرطوم ( كوش نيوز)