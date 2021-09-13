إلهام شاهين تكشف عن لحظات الندم والرضى بمشوارها الفني





عبّرت الممثلة المصرية إلهام شاهين، عن سعادتها باختيارها كرئيس لـ الدورة الثانية لـ ” أيام القاهرة للدراما العربية” المقرر إقامتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الأحد 19 سبتمبر. وأوضحت في تصريحات (بحسب سكاي نيوز) أنَّ هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها اختيارها كرئيس؛ حيث كانت رئيسًا شرفيًّا لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الأولى، واصفة التجربة بـ”اللطيفة” في مشوارها الفني. وبسؤالها عن العمل الذي تعتبره انطلاقتها في التمثيل(بحسب سكاي نيوز)أكّدت أنّه فيلم “الهلفوت”؛ لأنّها شاركت فيه ثلاثى نجوم السينما الكبار: عادل إمام، المؤلف الراحل، وحيد حامد، المخرج الراحل سمير سيف؛ بالإضافة إلى أنّه أول بطولة لها. وأشارت إلهام شاهين إلى أن هناك بعض الأعمال الفنية التي ندمت على تقديمها في بداية انطلاق مشوارها الفنيّ، معللة ذلك بأنّها “كانت تبحث عن الانتشار”، على حد تعبيرها. وتابعت: “في البداية كنت أفكر في الانتشار؛ لكن بعد عدّة سنوات، بدأت أتساءل: لماذا أُقدِّم في العام أكثر من سبعة أعمال ولا يهمني الدور، لماذا لا أكتفي بخمسة أو أربعة أعمال قيّمة فقط”. وشددت على أنّها حاليًّا “لا يرضيها أي شيء؛ لأنها تبحث دائمًا عن الجديد بعيدًا عن تكرار نفسها مرة أخرى”، مشيرة إلى أنّها قدّمت أغلب الأدوار التي تُعرض حاليًا عليها؛ واصفة الاختيار بـ”الصعب”. وعن مدى رضاها عما قدَّمته خلال مشوارها الفني؛ أكّدت على رضاها التام بنسبة 100 بالمئة، مشددة على أنّ الفن لم يؤثر على حياتها الشخصية نهائيًا. وعن سبب تغيُّبها عن المنافسة الرمضانية، قالت: “لا يشغلني التوقيت، كل ما يهمني جودة العمل ورأي الجمهور فيه”، مضيفة: “لم أتعاقد حتى الآن على أي مسلسلات في رمضان المقبل 2022. وأشادت الفنانة المصرية بعودة السينما المصرية مرة أخرى وتنافس نجوم كبار كـ: أحمد عز، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي، وغيرهم من النجوم، مشيرة إلى أنّها شاهدت فيلم “الإنس والنمس” فقط من ضمن الأفلام المعروضة حاليًّا في السينما المصرية. وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، أوضحت أنَّها لا تعرف حتى الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنَّها مكلفة أشخاص لإدارة حساباتها الشخصية من أجل نشر أعمالها الفنية، وما يتعلق بحياتها الفنية فقط. وانتقدت شاهين الذين يستخدمون السوشيال ميديا لنشر خصوصياتهم وحياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن أهمية السوشيال ميديا للفنان هي إعلام الجمهور بأعماله الفنية، لأن الناس حاليًّا تعتمد عليها عن الصحف والمجلات.

الخرطوم(كوش نيوز)