أبو جبل يحذر المريخ من مصير حي الوادي نيالا





حذر حسن أبو جبل، الأمين العام لاتحاد الكرة السوداني، المريخ من مواجهة نفس مصير حي الوادي نيالا.ويستضيف المريخ نظيره إكسبريس الأوغندي، يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. وقال أبو جبل وفق موقع كوورة أن”مباراة المريخ وإكسبريس، ستقام بستاد مدينة الأبيض، وهو الملعب المحدد مسبقًا”. وأضاف “يجب على المريخ، الترتيب والتنظيم الجيد والاهتمام باللقاء، حتى يتفادى نفس سيناريو حي الوادي نيالا”. وكان الاتحاد الأفريقي قد ألغى لقاء الذهاب بين حي الوادي نيالا مع الأهلي طرابلس بكأس الكونفيدرالية، بسبب أزمة الملعب، وقرر الاكتفاء بخوض مباراة الإياب. جاء ذلك بعد اعتراض الأهلي طرابلس، على سوء أرضية ملعب حليم شداد ومرافقه، وتقدمه بشكوى للاتحاد الأفريقي. يذكر أن المريخ خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-2 أمام إكسبريس الأوغندي.

الخرطوم ( كوش نيوز)