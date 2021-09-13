الهلال يطلب عودة جماهيره أمام فاسيل كينيما





بدأ رئيس نادي الهلال السوداني، هشام السوباط خطوات جدية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لعودة جماهير الهلال للمدرجات، انطلاقا من مباراة الفريق المقبلة يوم 19 سبتمبر المقبل بأم درمان أمام فريق فاسيل كينيما الإثيوبي، بإياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وكتب هشام السوباط على صفحته بفيسبوك وفق موقع كوورة : “إيمانا منا بالدور الكبير والبارز لجماهيرنا الوفية، خاطبنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل السماح لنا بتواجد 25 ألف مناصر، في مباراتنا المرتقبة أمام فاسيل كينيما الإثيوبي، في إياب الدور التمهيدي لمسابقة أبطال أفريقيا”. وأضاف رئيس الهلال: “وقد أرفقنا موافقة السلطات الصحية بالسودان مع الخطاب، ونأمل موافقة الاتحاد القاري، ونلتزم من جانبنا بكافة التدابير المطلوبة والبروتكولات الصحية لفيروس كورونا، فنحن أيضا حريصون على سلامة جماهيرنا”. وواصل السوباط: “كرة القدم افتقدت طعمها منذ حلول الوباء، بسبب خلو المدرجات، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للعالم، خاصة الأندية الجماهيرية”. واضاف رئيس الهلال السوداني:” أتمنى مشاهدة أهازيج أبنائي الأعزاء في مجموعة ألتراس الأسود الزرقاء، لحبنا جميعًا لهم وحالة العشق الفريد التي تربطهم باللاعبين”. يذكر أن قرار اتحاد كرة القدم السوداني، بحظر دخول الجماهير للملاعب ما يزال ساريا منذ الموسم الماضي بسبب الحظر الصحي المفروض من السلطات تجاه أي نوع من تجمعات.

الخرطوم ( كوش نيوز)