دولة إفريقية تقترب من استضافة مونديال الأندية





كشف روب هاريس من AP أن دولة جنوب أفريقيا قد تكون المكان المُستضيف لكأس العالم للأندية في ديسمبر بعد انسحاب اليابان. وأكد هاريس أن السلطات في جنوب افريقيا ترغب في عودة النشاط العالمي للبلاد بعد ان استضافت بطولة كأس العالم سابقاً. وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم، قد أعلن الخميس الفائت، انسحابه من تنظيم كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن هناك دولة مجدولة كبديل لليابان، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الخرطوم(كوش نيوز)