حقيقة وفاة محمد سعد بفيروس كورونا





نفى المكتب الإعلامي للفنان المصري محمد سعد نبأ وفاته بسبب فيروس “كورونا” المستجد، مؤكداً أن سعد يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما قيل غير صحيح على الإطلاق. وطالب المكتب الإعلامي تحري الدقة خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه أخبارا كاذبة. من جانبه أعرب محمد سعد عن غضبه الشديد من هذه الشائعة(بحسب الامارات نيوز) ومن الذين أطلقوها، مؤكدا أنه في “صحة جيدة جدا” يشار أن أحدث أعمال الفنان محمد سعد فيلم ”الكنز 2″. مع المخرج شريف عرفة، وشارك في بطولته محمد رمضان، وهند صبري، وأمينة خليل.

الخرطوم(كوش نيوز)