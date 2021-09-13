ستبهرك..5 إضافات سحرية تجعل الشاي أفضل





يفضل الكثير من الأشخاص تناول الشاي خاصة في هذه الأيام الباردة، فهو من أكثر المشروبات انتشاراً حول العالم، ولزيادة فائدة الشاي هناك بعض الإضافات التي تحسن من مذاقه وتزيد من فائدته وأهمها:(بحسب الامارات نيوز) العسل يساعد النحل على محاربة أعراض البرد والإنفلونزا، وكذلك التهاب الحلق أو الحنجرة، ويساعد مزيج العسل والشاي أيضا على إنقاص الوزن وتنظيف البشرة ومكافحة الالتهابات. زيت جوز الهند يتضمن على مزيج فريد من الأحماض الدهنية، ويساعد في فقدان الدهون ويحسن الوظائف الإدراكية، وهو مفيد جدا للسيدات الحوامل. زيت اللافندر يساعد على التخفيف من مشاكل الروماتيزم والجهاز الهضمي ويساعد على الاسترخاء ويقلل من التوتر ويخفف من الصداع. القرفة تساهم في فقدان الوزن، وتقوية جهاز المناعة، وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وتحارب الالتهابات والإنفلونزا العامة، والالتهابات والأمراض المزمنة، وتشتهر القرفة أيضا بخصائصها المخفضة لنسبة السكر في الدم. الزنجبيل يعمل على امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتخفيف آلام المعدة والقولون العصبي، وتحسين الهضم والدورة الدموية، وتعزيز فقدان الوزن. ويمكن لشاي الزنجبيل أن يهدئ المعدة، وخاصة عند السيدات الحوامل.

الخرطوم(كوش نيوز)