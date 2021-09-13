بالصور.. مشهد مهيب لقيادي بالإدارة الأهلية مع قاتل ابنه تدمع منصات التواصل في السودان





مشهد مهيب شهده قسم شرطة حلة كوكو بالخرطوم، اليوم الاثنين، حيث أعلن مواطن سوداني، تنازله عن قاتل ابنه، الأمر الذي أثار ضجة بين الحضور وارتفعت ألسنتهم بالتكبير، مشيدين بموقف الأب المكلوم.

و أدمع الموقف الشهم للقيادي بالإدارة الأهلية لقبيلة البطاحين عبد الله بلال، الذي اعلن العفو عن قاتل فلذة كبده، بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عند مشاهدتهم لصوراً له وهو يتناول الطعام مع قاتل ابنه.

إذ لم يقف الأب المكلوم “بلال” على العفو فحسب، بل أحضر طعاماً من منزله، ووزعه على الحاضرين بقسم شرطة حلة كوكو شرقي النيل، وتناول وجبة الإفطار مع قاتل ابنه.

الخرطوم: (كوش نيوز)