الكساد يضرب سوق السيارات والكشف عن الأسعار





كشفت جوله أجرتها (المصادر ) في دلاله الصحافة للسيارات بالسوق المركزي عن تراجع مخيف في أسعار السيارات بنسبه 3000٪ وأكد التاجر الجيلي عمر أن انخفاض السيارات شمل الموديلات الحديثة والقديمة معا ، وقال لــ (الصيحة) ان السوق يشهد ركود لا مثيل له وانعدام الإقبال على الشراء ووفرة في العرض وتوقع حدوث المزيد من الانخفاض في الاسعار بسبب تراجع راس المال المتداول في السوق وانعدام نظام المقايضة واشار الى ان الاسعار العالية في الفترة الماضية لم تكن حقيقية ووصفها بالهلامية ونوه إلى غالبية المتعاملين في سوق السيارات سحبوا أموالهم للاستثمار في الزراعة او تمويل عمليات الحصاد مما كان له أثر بالغ في السوق مبينا أن تراجع المبيعات بسبب الشائعات المتداول عن مزيد من التراجع في الاسعار وأوضح ان سعر البوكس موديل ٢٠٢١ كان بواقع ٣٢ مليار حاليا مابين ٢٠ الى ٢٢ مليار

والافانتي سحليه موديل ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٦ كانت بواقع ٤ الي ٤.٥٠٠ حاليا ٢٨٠٠ الي ٣٢٠٠

وافانتي منفوخه موديل ٢٠٠٧الى ٢٠١٠ كانت مابين ٥.٥٠٠ الى ٦مليار حاليا ٤ الى ٤.٥٠٠ مليار

واكسنت مضلع موديل ٢٠١٣ الى ٢٠١٥ مقاسين زيت كانت بواقع ٥ مليار حاليا ٣.٥٠٠ الى ٣.٧٠٠ مليار واكسنت خليجي كانت ب٣ الى ٣.٥٠٠ حاليا ٢٢٠٠ الي ٢٧٠٠ مليار.

صحيفة الصيحة