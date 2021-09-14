لجنة “قحت” الفنية: الفترة الانتقالية لن تزيد ولا يوماً





أكد عضو اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير عادل المفتي، تمسُّكهم بقيام المؤتمر التأسيسي لقوى التغيير، وكشف عن ترتيبات تُجرى لقيامه، وشدّد على أن الفترة الانتقالية لن تزيد ولا يوماً واحداً.

وقال لـ(الصيحة) أمس، إنّ هنالك فشلاً واضحاً في العلاقات الخارجية والاقتصاد والأمن وفشلاً مجتمعياً، وأضاف “لمعرفة السبب يجب الجلوس ومعرفته وإزالته وخلق برامج جديدة”، وتابع: “من خلال المؤتمر التأسيسي سيقوم بعمل برامج حقيقية وورش وبعد ذلك يختار قيادته ولن يقصي أي شخص من قِوى الثورة، على الأقل خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي في فترتها ولا تزيد ولا يوماً واحداً”.

وأكّد المُفتي أنّ المؤتمر سيستصحب معه العقد الاجتماعي الجديد الذي طرحه حزب الأمة القومي والذي فيه حل لـ(90%) من مشاكل البلد والحرية والتغيير، وأوضح أن اللجنة ستجلس مع المجلس المركزي ومع أي شخص يُريد من أجل وحدة قوى الحرية والتغيير، وقال “سنصله حتى الحزب الشيوعي”.

الخرطوم- صلاح مختار

صحيفة الصيحة