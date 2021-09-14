وزارة الخارجية : لم نطلب مُساعدات من موسكو مُقابل تعديل اتفاقية “القاعدة”





نفى القائم بأعمال السفارة السودانية بموسكو السفير أونور أحمد أونور، أن تكون الخرطوم قد طلبت من موسكو تقديم مُساعدات اقتصادية مقابل تعديل اتفاقية إقامة القاعدة الروسية في البحر الأحمر.

ووصف أونور لـ(الصيحة) ما أُثير في هذا الخصوص بالشائعة ولا أساس له من الصحة.

في سياق منفصل، يقود وكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف وفد السودان المشارك في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية المقرر عقدها بالعاصمة موسكو.

وبحسب مصدر عليم، فإنّ الاجتماع سيُعقد في 21 سبتمبر الجاري، وحسب المصدر فإنّ الزيارة ستستمر لمدة يومين وتناقش جُملة من الملفات السياسية والاقتصادية التي تهم البلدين.

الخرطوم ــ مريم أبشر

صحيفة الصيحة