التأمين الصحي بنهر النيل يعتمد استعادة 12 مرفقًا صحيًا خلال الربع الأول من العام الجاري

اعتمدت لجنة استعادة الخدمة الطبية بالتأمين الصحي فرع ولاية نهر النيل، استعادة (12) مرفقًا صحيًا خلال الربع الأول من العام 2026، موزعة على مختلف محليات الولاية، وذلك في إطار جهود الفرع الرامية إلى توسيع مظلة الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمؤمن عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد الاثنين برئاسة د. فاروق فيصل أحمد، مدير التأمين الصحي فرع ولاية نهر النيل بمكتبه برئاسة التأمين بعطبرة بحضور الأستاذ أسامة محمود الهادي، مدير إدارة التغطية السكانية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والوحدات ذات الصلة.

وشارك في الاجتماع كل من الأستاذ معتصم سيد أحمد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية والأستاذ جعفر حسن الجعلي مدير إدارة التخطيط والدكتور صلاح سعد مدير قسم التخطيط والأستاذة هبة خليفة مدير قسم الإحصاء، والأستاذ عبدالله يوسف مدير الوحدة التنفيذية عطبرة، والأستاذ أبوبكر سيد أحمد وحدة الإعلام والعلاقات العامة.

وناقش الاجتماع الأجندة المدرجة، والتي شملت الوقوف على الوضع الراهن لعملية استعادة الخدمة الطبية بالولاية، ومقترحات استعادة الخدمة على مستوى المحليات، والتوسع في تقديم الخدمة عبر إدخال الوردية المسائية، بالإضافة إلى إضافة خدمات نوعية تشمل خدمات المستوى الثاني (الاختصاصي) عبر مراكز تقديم الخدمة الطبية.