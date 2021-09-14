توصيات لمجلس الوزراء لمنح وزارة التربية صلاحيات واسعة





كشف مصدر مسؤول أن وزارة التربية والتعليم الاتحادية دفعت بتوصيات وقانون لمجلس الوزراء الاتحادي يُتيح للوزارة إطلاق يدها لإدارة كافة الأنشطة التربوية. وقال المصدر بحسب صحيفة اليوم التالي، إن الوزارة في الوقت الحالي عبارة عن جهة إشرافية وتقف مكتوفة الأيدي إزاء حل كثير من المشكلات خاصة و أن إدارة التعليم شأن ولائي منذ عهد النظام البائد. وأكد المصدر أن الصراع بين المدارس الخاصة والتربية بولاية الخرطوم لاتملك فيه الوزارة الاتحادية أي سلطات مطلقة للتدخل بشأنه ما يستوجب إعادة النظر في صلاحيات وزارة التربية الاتحادية من قبل مجلس الوزراء. وأوضح أن التوصيات والقانون الذي سُلمت توصياته لرئاسة مجلس الوزراء منذ عدة أشهر حتى الآن لم يرد المجلس بشأنه.

الخرطوم (كوش نيوز)