إبراهيموفيتش يغيب عن لقاء ليفربول في دوري الأبطال





يغيب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن مواجهة فريقه ميلان الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد مدرب الفريق الإيطالي، ستيفانو بيولي، في مؤتمره الصحفي غياب السويدي عن اللقاء، قائلا “لقد خرج من مباراة الأحد مصابا، كنا نأمل أن يتعافى لكنه يعاني قليلا من الألم في الوتر وبالتالي من الأفضل عدم المخاطرة به”.

يذكر بأن السويدي شارك في لقاء فريقه في الدوري الإيطالي كبديل أمام لاتسيو ليسجل هدفا، قبل أن يشعر ببعض الآلام على مستوى وتر العرقوب، وهو ما جعل المدرب يرفض المخاطرة به في مباراة ليفربول.

هذا وتضم مجموعة ميلان إلى جانب ليفربول الإنجليزي فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي.

العربية نت