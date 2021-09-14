رغم الرصاص.. جماهير المريخ تطرد منسوبي سوداكال وتستعيد الإستاد ودار النادي





نجح أنصار المريخ في استلام منشآت النادي بأمدرمان عصر (الثلاثاء)، وذلك عقب نجاح المسيرة الجماهيرية التي دعا لها مجلس إدارة النادي المُنتخب حديثاً بقيادة النائب الأول لرئيس النادي محمد سيد أحمد الجكومي، وحققت المسيرة أهدافها المُعلنة المُتمثلة في استلام مقر الإستاد، حيث نجحت الجماهير في الدخول إلى الملعب بالرغم من إطلاق الرصاص عليها من شخصيات مجهولة ليست ذات صلة بالقوات النظامية، وعقب احتكاكات لفترة قليلة، نجح أنصار النادي في الدخول إلى الملعب قبل أن يتم وفق صحيفة السوداني الاتجاه كذلك إلى دار النادي ويتم طرد بعض الشخصيات المجهولة منه، وبارك النائب الأول لرئيس المريخ محمد سيد أحمد الجكومي الخطوات التي تمت، وشكر الجماهير على الالتفاف والدعم، وأكد المضي الى الأمام في سبيل استرداد المريخ بشكل كامل. وشارك في المسيرة الجماهيرية عدد من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب وأبرزهم الناطق الرسمي هيثم كابو ومنير نبيل وآخرون.

الخرطوم ( كوش نيوز)