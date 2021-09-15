شاهد بالفيديو: خرج من الصالة حاملا المايك بيده.. صلاح ولي في مشهد غريب والجمهور يعلق





تداولت عدد من منصات التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله المطرب الشاب صلاح ولي حاملا المايك بيده ويتجول في الشارع العام وهو يتغني في منظر آثار دهشة رواد مواقع التواصل.

وبحسب مشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد إعتاد جمهور الفنان صلاح ولي على رؤية الأفعال الغريبة التي يقوم بها في جميع حفلاته ولكن هذه المرة تفاجؤ به .

ولي أمسك بالمايك وخرج بطريقة ملفتة للنظر وهو متوجها صوب السيارات المارة بالشارع العام أمام الصالة التي كان يحي بها الحفل وأصبح يتغني ويقفز من هنا وهناك والفرحه عمت الشارع بما قام به صلاح ولي.

رواد مواقع التواصل ذكرو بأن صلاح ولي لديه صفات وقفشات تميزه عن غيره من الفنانين وبالتالي إستطاع من خلالها أن يضع بصمته ويتفرد بها .

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)