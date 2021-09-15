عقب تسلُّمها لمهامها .. هنادي الصديق: عملي سيكون في الميدان وليس المكتب





تسلّمت هنادي الصديق عبد الله، مهامها رسمياً أميناً عاماً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم برئاسة المجلس بالخرطوم بحري المزاد، حيث كان في استقبالها الأمين السابق للمجلس صلاح الزين محمد والعاملون بالمجلس وبمشاركة فاعلة لعدد من اتحادات المناشط والأندية الرياضية بالولاية ومنسوبيهم من الإداريين والمدربين واللاعبين، فيما صافحت الوزير هنادي عند وصولها جموع الرياضيين أمام مباني المجلس بمُختلف فئاتهم الشباب والناشئين والبراعم، وشكرتهم على حُسن الاستقبال، ووعدت بالعمل على تطوير المناشط الرياضية بالولاية، والمضي بها قُدُماً نحو المحافل الدولية، ومن ثَمّ تَمّ عقد لقاءٍ بالمكتب، أكد من خلاله الوزير السابق صلاح الزين بأنه على ثقة بأن الوزير هنادي ستواصل ما بدأناه وتنطلق بقوةٍ وثباتٍ، وتسعى سعياً حثيثاً للنهوض بالعمل الشبابي والرياضي في الولاية، وسنكون سنداً وعوناً لها ويدها اليمنى وهذا واجب علينا كرياضيين، ونشهد لها بالكفاءة.

من جانبها، أعربت الأستاذة هنادي، عن شكرها وتقديرها للأستاذ صلاح الزين، على حُسن الاستقبال والحفاوة والكرم الأصيل وقدّمت شكرها لكل الرياضيين الذين شاركوا في استقبالها بمستوى رائع وراق، وأكدت أنها ستكمل المسيرة التي بدأها صلاح وسيكون حضورها في الميدان أكثر من المكتب، وطالبت الرياضيين بإعداد خططهم وتصورهم للعمل الرياضي في الفترة القادمة لأنهم أصحاب الشأن الرياضي الحقيقي، وأضافت قائلة: إن المناشط الرياضية ستكون أولى اهتماماتنا في المرحلة المقبلة، ومن خلال اللقاء تعرّفت الوزير هنادي، على مديري الإدارات المختلفة بالمجلس، وفي ختام البرنامج تمت إجراءات التسليم والتسلُّم.

صحيفة الصيحة