برقو يعقد اجتماعاً تنسيقياً مهماً لترتيبات مشاركة كأس العرب فيفا





عقد الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعاً مع تمثيل الجهاز الفني، التقنيين المسؤولين عن المخاطبات بشأن مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب فيفا، وأمّن الاجتماع الذي انعقد ظهر الاثنين 13 سبتمبر 2021م على كل الخطابات الواردة من اللجنة المنظمة، والتي تتطلب ردا فوريا، وتم التأمين على حقن لقاح كوفيد – 19، لكل منسوبي المنتخب من لاعبين وجهاز فني وإداريين وإعلاميين، يوم 28 سبتمبر الحالي، وكذلك أمّن الاجتماع على طلب بضرورة سفر وفد إعلامي مرافق للمنتخب إلى قطر بالتنسيق مع الاتحاد القطري، وستقام ورشة إعلامية تُعنى بمُتطلبات التغطية الإعلامية في النهائيات، واستكمال قيد بيانات الإعلاميين، في نافذتي فيفا وكاف ليكونوا معتمدين في التغطيات مستقبلاً.

الجهاز الفني أفاد بطلب ترشيح ثلاث دول لإقامة معسكر في إحداها والتباري مع منتخبها.. وتم تنسيق عدد من المهام، وسيكون يوم 25 المقبل من سبتمبر الحالي موعداً للاجتماع المقبل للوقوف على إنفاذ التكاليف التي حددها الدكتور حسن برقو خلال الاجتماع.

صحيفة الصيحة