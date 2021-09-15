الأرصاد: موسم الأمطار لهذا العام بدأ في العد التنازلي





قالت هيئة الأرصاد الجوي، إنّ موسم أمطار هذا العام 2021م بدأ في العد التنازلي حيث قلّت وتيرة الأمطار العميمة لتحل محلها الأمطار المحدودة والمتفرقة، كما قلت الأمطار الغزيرة، وأشارت إلى تراجع الفاصل المداري ليمر أمس شمال عطبرة وجنوب دنقلا وشمال الفاشر والجنينة والأطراف الشمالية لولاية البحر الأحمر، وأضافت “كذلك ضعفت الرياح العليا والموجات الشرقية مما جعل تطور وحركة السحب بطيئة عليه خلال يوم أمس والثلاثة أيام القادمة والتي توقعت أن ينحسر حزام المطر لينحصر في الأطراف الشرقية والجنوبية والغربية والجنوبية الغربية من البلاد، مع خلو مناطق شمال ووسط البلاد من الأمطار تقريباً.

صحيفة الصيحة