أمين صالح: نستهدف القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض





كشف وكيل التخطيط المكلّف بوزارة المالية، أمين صالح ياسين، على أهمية أهداف التنمية المستدامة من أجلّ القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار بحلول عام 2030م.

وأوضح أمين صالح بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، أنّ التنمية المستدامة تعمل على إنشاء عالم لا يهمل فيه أحد.

وشدّد على أهمية التعاون والعمل من جميع الشركاء وبشكلٍ عمليّ حتى تتمكّن من اتّخاذ القرارات الصحيحة لتحسين الحياة للأجيال القادمة.

وأوضح أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن أولويات برنامج الحكومة الانتقالية وذلك ضمن مرجعيات البرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى وضع خطة متكاملة للتنسيق ومتابعة تنفيذ أهداف التمية المستدامة للعام 2012.

وأردف” تمّ رصد مبلغ 6 مليار جنيه كمكوّن محلي وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف كمكوّن أجنبي”.

باج نيوز