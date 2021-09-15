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برئاسة وزير الداخلية الإجتماع الدورى لهيئة إدارة الشرطة يطمئن على الوضع الأمنى والجنائي بولاية الخرطوم
ترأس الفريق اول شرطة حقوقى/ عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية الاربعاء بقاعة وزارة الداخلية الإجتماع الدورى لهيئة إدارة الشرطة بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد مهدى إبراهيم مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة حقوقى/ الصادق على إبراهيم نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام وأعضاء هيئة الإدارة وبحسب (المكتب الصحفى للشرطة) فأن الإجتماع ناقش مشروع تعديل قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 2021م بجانب مشروع لأئحة الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ، كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة الوضع الامنى بولاية الخرطوم وإستعراض نتائج خطة التحدى التى نفذتها شرطة الولاية بمحليات الولاية المختلفة
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
طمنتنا شدييد يا وزير داخلية جمهورية تسعة طويلة خاصة بعد تقطيع اولاد الناس الكايسين رزقهم بعد افقروهم القحاتة …احسن يشوفوا ليك شغلة تانية غير العمل الشرطي والامني الذي فشلت فيه انت وهيئة شرطتك ….عزيزي المواطن امنك مسئوليتك الشخصية ودافع عن نفسك بكل ما تستطيع نحن في حالة حرب عرقية عنصرية الغرض منها نشيل بقجنا ونهرب بعلم حكومة فاشلة وتذكروا طالبان تكونت بعد تفشي الجريمة والفساد في افغانستان