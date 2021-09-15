مفتشان من الكاف لمراجعة ملعبين بالسودان





يصل العاصمة السودانية الأربعاء مفتشان رفيعان من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وذلك لإعادة تقييم ما تم من خطوات سابقة تم بموجبها تفتيش ستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، والأبَيِّض بغرب السودان الأوسط، تمهيدا لاعتمادهما لباقي مباريات منتخب السودان بتصفيات كأس العالم 2022. ويواجه السودان وفق موق كوورة خطر نقل مبارياته المتبقية بتصفيات مونديال 2022، إلى خارج السودان، وذلك بعد أن سمح له الاتحاد الدولي “فيفا” عن طريق “كاف” باستثناء خوض الجولة الأولى فقط بالجوهرة الزرقاء وكانت أمام منتخب غينيا بيساو الأسبوع الماضي. ويصل أولا الأوغندي إيفان كينتو منتصف نهار اليوم الأربعاء، وهو مكلف بتفتيش ستاد الأبيض وسوف يصل الخرطوم مساء الأربعاء المفتش الثاني الموزمبيقي محمد فيصل سِيدات، وهو بوضع رفيع، حيث يشغل مدير إدارة لجنة تراخيص الأندية بالكاف، وسوف يقوم بتفتيش ستاد الجوهرة الزرقاء. وطلب محمد فيصل من المسؤولين باتحاد الكرة السوداني التنسيق مع المسؤولين في نادي الهلال،على أن يتم نقله فورا من المطار إلى ستاد الهلال للتأكد من معايير إنارة ستاد الهلال، قبل أن يستكمل مهمته الخميس.

الخرطوم ( كوش نيوز)