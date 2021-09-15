سوداكال يتوعد المجلس المنتخب (الرد بالقوة)





أصدر رئيس المريخ المنتهية ولايته آدم عبد الله سوداكال بياناً جديداً الثلاثاء هاجم من خلاله مجلس الإدارة المنتخب بجميع أعضائه، وحملهم المسؤولية الكاملة تجاه ما حدث من اقتحام لمنشآت النادي ــ حسب وصفه. وأكد وفق صحيفة السوداني الشروع الفوري في إلقاء القبض على أعضاء المجلس الذين شاركوا في مسيرة الأمس الجماهيرية التي كللت بالنجاح، وتم من خلالها استلام ملعب النادي ودار النادي رغم الهجوم المباغت الذي تعرضت له من قبل اللجنة الأمنية المكلفة بحراسة استاد النادي حسب زعم سوداكال، الذي أكد أن أفراد اللجنة تعرضوا للهجوم، وهو ما جعلهم ينسحبون من موقع الحدث، وأشار إلى أنهم شرعوا عبر المستشار القانوني بالنادي في فتح بلاغات جنائية ضد المعتدين حسب ما سمَّاهم، وفي حالة عدم التجاوب توعد بالرد بالقوة ــ حسب وصفه.

الخرطوم ( كوش نيوز)