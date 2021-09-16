شاهد بالفيديو: مغني سوداني يشعل السوشيال ميديا بادائه الرائع لأغنية راب





أشعل شاب سوداني السوشيال ميديا بادائه الرائع والمتميز وذلك من خلال تقديمه لأغنية راب سوداني وجدت القبول ونالت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) للفيديو فقد تبين أنه حقق نسبة عالية من المشاهدات عقب انتشاره في منصات التواصل.

الفيديو الذي ظهر فيه الشاب تم تصويره بمدينة بورتسودان وكان يعكس طيبة وجمال المنطقة ودعا المغني من خلال الفيديو ترك القبيلة والإستمتاع بجمال المنطقة.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)