مصادر بـ”التفكيك”: لم ترد مُمانعة من وزير أو مديرين لتنفيذ القرارات الأخيرة





كشفت مصادر بلجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، أنّه لم ترد إلى اللجنة أي مُمانعة من وزير أو مُديري المؤسسات المعنيين بتنفيذ قرارات اللجنة الأخيرة، وأشارت إلى أن اللجنة ستتلقّى خلال الأسبوع المقبل تقارير عن موقف تنفيذ القرارات.

وأنهت قرارات اللجنة السبت الماضي، خدمة عاملين بمؤسسات كبيرة منها ديوان الضرائب، سودانير، وكالة السودان للأنباء (سونا)، شركة السكر السودانية وشركة مطارات السودان.

وقالت المصادر بحسب (الترا سودان) أمس، إن اللجنة حتى الآن لم تتلق أي رفض على تنفيذ قراراتها، إضافة لعدم ممانعة أي من وزراء الحكومة الانتقالية أو مديري المؤسسات المعنيين بتنفيذ قرارات اللجنة الأخيرة.

وأوضح أعضاء باللجنة التسييرية للعاملين بديوان الضرائب طبقاً لـ(الترا سودان)، أنهم تواصلوا مع الإدارة العليا بالمؤسسة بخصوص تنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين المتعلق بإنهاء خدمة (149) موظفًا بديوان الضرائب، لكن الإدارة أكدت لهم عدم وصول قائمة إنهاء الخدمة، مُرجِّحين بأن هناك جهات عليا خارج الضرائب تقف حجر عثرة أمام وصول القائمة للديوان.

وأفادت المصادر بلجنة التفكيك، أنهم ينتظرون تأكيدًا لإقامة مؤتمر صحفي لتلاوة قرارات جديدة، ولفتت إلى أنه لم يتم التأكيد بسبب ظروف سفر ثلاثة مقررين، وهم أعضاء اللجنة العليا طه عثمان، بابكر فيصل وصلاح مناع، وتوقعت عقد المؤتمر الصحفي اليوم الخميس حال تم التأكيد.

صحيفة الصيحة