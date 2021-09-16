(4.1) مليارات دولار واردات السودان خلال ستة أشهر





بلغ إجمالي واردات البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (4.161.257) مليار دولار، وفق أحدث تقرير نشره بنك السودان المركزي.

وتوزع المبلغ على استيراد عدة سلع منها (258) مليون دولار واردات الدقيق والقمح، السكر (246) مليون دولار، منتجات الألبان (49) مليون دولار، خضروات ومنتجاتها (27) مليون دولار، الأدوية (236) مليون دولار، مواد غذائية أخرى (294) مليون دولار، المنتجات البترولية (21) مليون دولار، منتجات كيمياوية (254) مليون دولار، سلع مُصنّعة (820) مليون دولار، آلات ومعدات (851) مليون دولار، وسائل نقل (380) مليون دولار ومنسوجات (288) مليون دولار، كما تم استيراد طاقة كهربائية بقيمة (25) مليون دولار.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة