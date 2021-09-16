مناوي يبحث مع مسؤولين بريطانيين دعم مشروعات تنموية لدارفور





بحث حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، مع المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان للسلام والقائم بالأعمال البريطاني في الخرطوم، دعم المجتمع الدولي وتقديم الدعم للمشروعات التنموية بدارفور.

وأشار مناوي خلال لقائه بالمسؤولين البريطانيين في الخرطوم أمس، إلى أن كل القطاعات المجتمعية تتطلع لإكمال المشروعات التنموية لدعم الاستقرار، وأكد أن السلام أصبح واقعا بالإقليم، وطالب المجتمع الدولي بدعم مشروعات السلام، واستعرض اللقاء، عدداً من القضايا خاصة مجالات الدعم التنموي.

الخرطوم- فاطمة علي

صحيفة الصيحة