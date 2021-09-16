المرور تشن حملات للضبط المروري





كشفت المصادر بأن دائرة مرور ولاية الخرطوم وضعت خطة متكاملة لتنفيذ حملات ضبط المركبات والدراجات النارية غير المرخصة، بجانب ضبط المركبات غير المقننة وذلك إنفاذاً لقرارات اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، وتوجيهات وزارة الداخلية بتكثيف العمل، ونفذت ادارة المرور خطتها بالانتشار الشرطي والدوريات والأفراد في التقاطعات، بجانب إضافة العنصر النسائي الشرطي لتنظيم وانسياب حركة السير، وأرجعت المرور حملاتها الى رصد العديد من المخالفات الشاذة تمركزت في تعمد السائقين بعدم الالتزام بالمسارات والتسبب في حوادث التلف والوقوف الخاطئ، ولفتت بان من الخطط والنقاط المهمة التي تم اصطحابها بعض الحالات الشاذة منها اكتظاظ العاصمة بالمشاة والتوقف الخاطئ.

الخرطوم: آثار كامل

صحيفة الصيحة