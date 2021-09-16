والي الجزيرة : النظام البائد والفلول وراء المهددات الأمني





أكد والي الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين، وجود مُهدِّدات وانفلاتات أمنية كثيرة ومن جماعات متفلتة، وقال إن النظام البائد والفلول وأصحاب المصالح هم مَن يقفون وراء تلك المهددات الأمنية.

وكشف الكنين في حوار لـ(الصيحة)، عن انتشار للسلاح في منطقة البطانة، وأوضح أنهم في اللجنة الأمنية يقفون بالمرصاد في وجه تلك المهددات، وسيستمرون في كشف الفساد والمفسدين.

وقال الوالي، إنه لن يتقدم باستقالته لخروج ما بين (15- 20) شخصاً طالبوا باستقالته، وأضاف أنه جاء للسلطة من قلب المظاهرات، وسيعمل على تنفيذ شعارات الثورة “حرية.. سلام وعدالة” ولن يتوقّف، وتابع بأن المظاهرات في الفترة الانتقالية شئ طبيعي وبمثابة تمارين يؤمنون بها، وزاد “كلما اتخذنا قراراً بعزل شخص يكون هنالك رافضون وفئات موالية وقريبة منه تعترض على قرارنا، لكننا ماضون”.

مدني- محيي الدين شجر

صحيفة الصيحة