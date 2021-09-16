الملتقى التشاوري حول “إسكان واستثمارات المهاجرين” السبت





تنطلق صباح بعد غدٍ السبت الثامن عشر من سبتمبر الجاري فعاليات اللقاء التشاوري حول اسكان واستثمارات المهاجرين السودانيين والفرص المتاحة بالولايات والذي ينظمه جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ممثلا الادارة العامة للجاليات واقتصاد الهجرة ، والصندوق الوطني لدعم العودة. وسيخاطب الجلسة الافتتاحية بحسب (سونا)، المهندس خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء – المشرف على جهاز المغتربين. وكشف الأستاذ مكين حامد تيراب، الأمين العام لجهاز المغتربين عن أهداف اللقاء التشاوري مبيناً أنها تتمثل في شرح أهمية الهجرة كحراك بشري وتعظيم الفائدة منه بشكل متوازن، بجانب التعرف على الامكانيات والفرص المتاحة بالولايات لتقديمها للمهاجرين السودانيين عموماً ولأبناء تلك الولايات بالخارج على وجه الخصوص لما لتلك الولايات من إمكانيات اقتصادية واستثمارية والتي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في التنمية وجذب الاقتصاد الهجري بشقية المادي والمعرفي، هذا فضلاً عن إيجاد الآليات المناسبة بين جهاز المغتربين والولايات بما يمكن من تحقيق الاهداف المرجوة من هذا اللقاء. ويشارك في اللقاء 41 ممثلاً من هيئات ومؤسسات الاراضي والاستثمار والإسكان بالولايات ومفوضية تشجيع الاستثمار ووزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم والصندوق القومي للإسكان والتعمير ووزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم وعدد من المصارف والبنوك السودانية والأجنبية المقيمة بالخرطوم وعدد من شركات القطاع الخاص وعدد مقدر من المهاجرين والعائدين السودانيين. وتتواصل فعاليات الملتقى حتى الأحد التاسع عشر من سبتمبر بقاعة مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز المغتربين، حيث تنعقد جلسة النقاش التفصيلية حول الفرص بين الأمين العام لجهاز المغتربين وممثلي الولايات.

الخرطوم (كوش نيوز)