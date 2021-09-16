وزارة المالية : ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور





قالت وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي إن ثمار الإصلاح الاقتصادي بدأت في الظهور بشكل قوي.

و أوضحت الوزارة في تدوينة على صفحتها ب”فيسبوك” أن ذلك يأتي عقب الاجراءات الاقتصادية الصعبة التي انتهجتها الحكومة ،

مشيرةً إلى أن معدل التضخم بدأ في التراجع، و أضافت ” و قد تباطأ بشكلٍ ملحوظ في أغسطس إذ سجل معدل 387.56% مقارنة بمعدل 422.78% في يوليو 2021″.

وتابعت “و سنتوقع مزيداً من الاستقرار في ظل الإجراءات والسياسات التي تقوم بها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي، ووزارات القطاع الاقتصادي”.

و أبانت الوزارة أن موزانة العام 2022م سوف تحمل بشريات كبيرة للشعب السوداني من حيث تحقيق الاستقرار و الازدهار الاقتصادي الشامل.

باج نيوز