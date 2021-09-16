



(هل تعلم يا 9 طويلة)!!!!

القصة دي داير كل السودانيين يقرأوها

زمان ايام الجامعة كنا بنمشي مرات انا ومازن سوارالدهب وماجد فضل ومالك معتصم نصطاد سمك..

مرة يوم جمعة مشينا فكان قريب مننا شافع يجدع سنارة بى حبل عصب ومربوطة في عود مازي السنارات الشايلنها نحن حاجة فاخرة كدا فكل دقيقتين تلاته يجر السنارة يطلع سمكة يجدعها فى كيس بلاستيك ونحن قاعدين زي الهبنقات واحد فينا قبض مافي..

بعد مرور ساعتين تقريبا الود دا إنتهى وجرا سنارتو لفاها وقام جا علينا قال لينا ياجماعة إنتو شكلو ما عندكم رزق الليلة لكن انا بقسم ليكم من سمكي دا فشكرناه قلنا ليه نحن بنصطاد هواية ساي وبعد نصطاد بنشويه على الحجر فقال لينا خلاص تقبلوا دي مني فقام جاب كيس تاني قسم لينا فيه زي تسعة سمكات تقريبا قريب إتنين كيلو أو زيادة.

ماجد قال ل مازن الود دا فقير ياخ ماصاح نشيل منه..

مازن قال ليه إنت عارف نحن مادايرين سمك شان نأكله لكن نحن حانشيلوا لأسباب تانية..

الأسباب كانت رهيبة ولا يمكن الزول يضعها في الحسبان..

مازن قال..

دا طفل وفقير من لبسه وسفنجته كونه يحس إنه ادانا نحن أكبر منه سناً حاجة نأكلها دا حايخلق جواه ثقه إنه قادر يساعد..

الطفل دا لو ماشلناه منه وهو براه بي طيب خاطر جا يدينا حاتحز فى نفسه شديد..

الطفل دا ربنا اداه درسين (انا برزقك وكمان ممكن اخليك تدي ناس انا ما رزقتهم)

صراحة صفقت ليه جواي كانت رؤية ثاقبة..

مازن قال للولد خلاص إنت وقت اديتنا السمك دا نحن نمشي طوالي، ياخ ماقصرت والله إنت شهم..

إسمك منو؟ إسحاق

عمرك كم؟ 13 سنة

طلع ابوه متوفى وعندو اختين مع أمه.. برنامجه كالآتي :

بيجي الصباح بدري يصطاد سمك يمشي يبيعو لبتاع البوكس البيشتري للسوق الكبير يشيل القروش يمشي البيت يدي أمه الساكنة العزبة القروش وبعد يفطر يمشي المصنع القريب منهم يشتغل عتالة كراتين ويرجع البيت الضهر يلبس هدوم المدرسة يمشي المدرسة من تلاته ونص لغاية ستة.. كان حول مدارس كمبوني عشان يستغل فترة الصباح فى الشغل.. أمه بتودي كسرة الدكان

يعني هو بإختصار طالب ومسؤول من أسرة وطفل و َراجل كبير وكل معاني الشرف..

مازن قال ليه ارح نوصلك وكان مُصر عشان يعرف بيته..

وصلنا البيت في العزبة ،بعد نزل مننا ماجد فضل ومالك في ميدان عقرب في بحري..

مازن قال لام الولد ولدك دا شهم وكريم وحكى ليها القصة وانا ملتزم ليكم بالمصاريف الشهرية بس خليه يتفرغ للقراية..

أم الولد قالت لينا الولد دا منظم يومَه كويس وشاطر فى مدرسته انا دايراه يواصل إعتماد على نفسه ورفضت اى مساعدة وقالت إنه وضعنا مستور الله خلق والله بيرزق..

تفتكرو ياجماعة ود فقير زي دا قام وإتربى على الحلال والشغل والهمة ومساعدة الناس هل ممكن يوم يسرق؟

لا

هل ممكن يشحد؟

لا

القصة دي انا حكيتها لانه في ثلة من الأغبياء بيبررو للسرقة والخطف والقتل وغيرها لدواعي الحوجة والفاقة..

هل تعلم يا 9 طويلة إنه في شفع الواحد رأس ماله جركانة بلاستيك وفوطة وقزازة صابون سائل بيغسلوا العربات العربية الواحدة بى 1200 ج

في اليوم بيغسلو حوالي من 8 لى 12 عربية الواحد بيرجع البيت معاه بعد منصرفاته قريب الخمستاشر الف ج ودا مرتب أساسي لبعض أطباء الامتياز وموظفي البنوك؟؟ 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنو جرسون فى مطعم بيقدم وجبات مناولة ساي بيجني بقشيش حوالي عشرين ألف دى ماعندها علاقة بالراتب؟؟؟ 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنو العمال البيشيلو ليك عفشك في الميناء البري يوصلوه ليك حدود عشرين متر فقط للبصات بيشيلوا منك حوالي 2000 الفين جنيه فى تلاته دقايق والله يعني نهاية اليوم عادي الواحد بالليل بيرجع معاه قريب التلاتين الف جنيه!! 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنه عمال الدرداقات الشغالين فى الأسواق يشيلوا ليك بضاعتك كان خضروات أو فاكهة أو غيرها يوصلك عربيتك تديه الف جنيه وأغلبهم بيرجعوا البيوت شايلين في حدود عشرة الف لي 12 الف بعد يكون شال خضروات البيت والفاكهة بسعر رخيص جدا من معارفه بالسوق!!!! 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنه أي ست شاي بتعمل شاي ظريف ومعاه لقيمات آخر اليوم بترجع بي 20 الف حد أدنى وهل تعلم إنه ستات الشاي بدخلوا صناديق الصرفة الواحدة 2 مليار بدخلواعشرين إمرأة شهريا بدفعوا خمسين ألف وهل تعلم إنو كتير منهن إشترن رقشات وأراضي وهل تعلم إنه اغلبهن بيسلفوا موظفين وموظفات الحته الشغالين فيها؟ يعني انا بعرف زميل عمل عملية عاجلة لي ولده ست الشاي فى التلفزيون سلفته مية وخمسين ألف وقبلها ما لقى عند أي زميل في التلفزيون؟ 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنه السمسرة دي اللي هي رأس مالها تلفون نوكيا قديم مكعكع وتفتش لى زول بيت أو عربية أو قطعة أرض في الشهر لو أنجزت ليك أربعة شغلانيات بمعدل واحدة فى الإسبوع ممكن تطلع بي مليار!!!! 🙂

هل تعلم يا تسعة طويلة إنه في ناس بمشوا البحر الساعة 4 صباحا يرموا شبكتهم وبعد الشرقة بى ساعة يجروها ويشيلوا رزقهم يودوه السوق الواحد الساعة تمنية أو تسعة بالكتير بيكون باع سمك بي خمسين مليون على الأقل يعني قروش واقعة جوا البحر دا ملح محتاجة بس زول متوكل وعندو عزيمة. هل تعلم 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنو لو أجرت ليك كاميرا وإتعلمت التصوير تقضيها مناسبات عادي يومك أو ليلتك بي 30 الف دي فوتو ساي مافيديو ومعاها عشاء؟ 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنه سيد صاج طعمية سخنة وسمحة جنب أي فرن مابيرضى بربح صافي بعد يشطب أقل من 40 الف ج أي والله وسألت كم زول بيبيع.. لليوم الواحد 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنه تسليم 200 رطل لبن فقط من المزرعة لأي بقالة مسافة السكة إنت بتربح فرق مابين عشرة لى خمستاشر الف لليوم 🙂

هل تعلم يا 9 طويلة إنك ممكن تبقى زول كويس بدون أي شهادة مدرسية حتى وتتعلم أي مهنة شريفة نجارة /حدادة/ حلاقة شعر تسوق رقشة /فني كهرباء /تبيع خضروات وكلها بتعيشك ملك تلاقي ربنا لا قتلت زول ولا سفكت دم ولا نهبت حق زول ولا قضيت باقي عمرك فى سجن مؤبد أو حبل مشنقة يوديك الآخرة.. وحكمة ربنا المهن الهامشية دي بتدخل قروش اكتر من الموظفين العندهم ماجستير..

ماعاوز تشتغل كلو كلو ياخ اقيف أشحد في الإستوب والله ترجع بمصاريف يومك كلها بس ماتقتل ياخ..

يعمل الآلآف من أبناء شعبنا من كل الأعراق والاجناس والقبائل في مهن هامشية عايشين بي عرق جبينهم لهم التحية بينما يمارس الكثيرون الهمبتة والسرقة ولو كانوا يلبسون البدل والكارفتات ويمتطون الفارهات.. القصة تربية وقيم وانا مابتعاطف مع أي سارق و سافك دم عاطل بيجر شنطة بنت ضعيفة مسكينة وتقع تحك وشها بالزلط يسحبوها لمن تفك شنطتها ليهم.. دا عندنا ليه حكم ربنا بس.

جغمة أخيرة :

الزول البيبرر للناس إنها تقلع بالقوة وتسرق ماتنسوا تبرروا للبنات البيبيعوا اجسادهن.. لأنو حايموتو بالجوع.. إنتو اكعب منهم والله.

✍ميرغنى سوار الدهب