الشاعرة “نضال الحاج” ترد بقصيدة عصماء على صفحة بفيسبوك تناولت الأكل المفضل لأهل الجزيرة





ردت الشاعرة السودانية المعروفة د. نضال الحاج، بقصيدة عصماء ارتجلتها، تعقيباً على منشور بصفحة على فيسبوك تناولت الأكل المفضل بالجزيرة.

ونشرت الصفحة منشوراً جاء فيه: (عرسيهو من الجزيرة، عشان تعملي ليهو الفطور ملاح ام تكشو.. والغداء ملاح ام شعيفة.. والعشا ملاح تربيقه ومرات ويكاب).

وأضافت: (ودا الاكل المفضل عندهم اصلو ماناس لغاويس).

وجاء تعقيب “الحاج” الذي حظي بتفاعل واسع: الويكاب بياكلوهو البخودو النار

جرارق عركة اليوم البعقبو دمار

قلوبهن طيبة لكن في المحاصة شرار

بكرمو الضيف بتمو الكيف ويصونو الجار

بنفطر بأم شعيفة وندفع التريانة

سمتانين ومابنعرف غرور ولَيانه

بي ام تكشو بنزور الجار نسد الخانة

وشافعتنا بتشوف الحلة جت وليانا

بسندو الواقعة ساعة الناس تفز تتطفر

قلوبهن لليتيم لينة ودمعهن طفر

اجوادين صغيرهن في كبير مااتنفر

في الضيق والمحل …للفقرا زادن وفّر

الدركان بتلبو لي فزِعتو حفايا

ايدهن للبكوس سترة وسند لفّاية

قشاشين دموع المن فقر بكاية

بيوتهن فاتحة لي الضيف واليتامي تكايا

الخرطوم (كوش نيوز)