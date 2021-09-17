عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 17 سبتمبر 2021





الصيحة

شعبة المخابز لـ”الصيحة”: اتّفاق للنظر في سعر الرغيف و”قحت” ترفض

محمد الفكي: السيولة الأمنية مصنوعة وهدفها ضرب الثورة

سحب الثقة من مدير جامعة نيالا وتوصية بإقالته

زيارة مرتقبة لمناوي إلى قطر

الكشف عن نتائج التحقيق في اتّهامات فساد بغرب دارفور

الانتباهة

إنهاء خدمة نحو 474 موظفًا يتّبعون للأمن الشعبي بالجزيرة

الفكي: اللجنة ولجت إلى”عشّ الدبابير” ويجب ملاحقة المسؤولين لتقديم إبراء الذمة

بولاد: مرتزقة المخططات الخارجية” وراء رفض زيارة حمدوك

إحباط محاولة هروب “16” محكومًا بالإعدام من سجن الروصيرص

لجنة التفكيك: عضوية المؤتمر الوطني لا تتجاوز 500 ألف وليست 8 ملايين

السوداني

إزالة التمكين تسترد الأسواق الحرّة وآليات ثقيلة لشركات الجزيرة

لجنة لإعداد الكلفة المالية للهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات

الشرطة تتصدى لمحكومين بالإعدام حاولوا الهرب من سجن الروصيرص

وجدي صالح يقدّم إبراء ذمة على الهواء وإزالة التمكين تسترّد أسهم جمعة الجمعة

تأجيل بداية العام الدراسي بالنيل الأبيض

البحر الأحمر تقرّر مزاولة العمل بنسبة 100%