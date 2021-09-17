شعبة المخابز: اتّفاق للنظر في سعر الرغيف





كشفت شعبة المخابز، عن اتّفاقٍ مسبقٍ مع الحكومة على إعادة النظر في تسعيرة الخبز كل 3 أشهر وهو الأمر الذي لم يحدث، في وقتٍ أكّدت اللجنة الاقتصادية أنّ أيّ زيادةٍ في أسعار الخبز في الوقت الراهن سينعكس سلبًا على المواطن.

ودعت الحكومة إلى عدم اللجوء لتحميل الفئات الضعيفة من الشعب عبء أهم سلعة شعبية ولابدّ من دعمها.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التيجاني حسن بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، أنّ الخبز نفسه أصبح يتمّ تصنيعه من دقيقٍ ردئ النوعية.

وأضاف” لابدّ من التوسّع في زراعة القمح لزيادة الإنتاج وإيقاف استيراده”.

وأردف” الإنتاج المحلي إذا كان كافيًا للحاجة سيقي المواطن من الارتفاع المستمر في الدولار”.

وفي السياق، أكّد عضو شعبة المخابز بكري تاج السر مأمون أنّ التسعيرة الجديدة للخبز تتضمّن البيع بالكيلو أو جرامات محدّدة بواقع 100 جرام بمبلغ 10 جنيهات.

باج نيوز