لجنة لإعداد الكلفة المالية للهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات





كلفت لجنة مراجعة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين، بعض أعضاء اللجنة لوضع تصور للهيكل الراتبي الخاص وتحديد تكلفته المالية، بناء على مخرجات الورشة التي أقامها الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمذكرات المقدمة لمجلس الوزراء من جهات مختلفة.

وينتظر أن ترفع اللجنة تصورها النهائي للجهات المختصة لإنفاذه في الأول من يناير من العام المقبل وفقاً لتوجيه رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك.

وعقدت لجنة مراجعة الهيكل الراتبي للأساتذة اجتماعها أمس بمقر وزارة التعليم العالي، واطلع الاجتماع على توجيهات رئيس الحكومة الخاصة بتفعيل استثناء الأستاذ الجامعي والباحثين من قانون الخدمة المدنية بما يترتب عليه من هيكل راتبي خاص بهم، كما ناقش الاجتماع أيضاً الخيارات المتاحة للهيكل الراتبي الخاص.

السوداني