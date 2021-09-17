مجلس الوزراء يبدي استعداده لتمديد فترة التقديم لوظائف مفوضية الفساد





ابدى وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف اليوم استعداده للاستجابة الفورية بتمديد الفترة الزمنية للتقديم لوظيفة رئيس وأعضاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وذلك عقب الإعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء .

وكان الوزير خالد عمر قد التقى أمس، عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومجموعة من الأكاديميين والخبراء والمختصين في مجال مكافحة الفساد ونظم الحوكمة الذين تقدموا في وقت سابق بمذكرة له حوت المطالبة بتمديد فترة التقديم، و تحديد معايير وظيفية أكثر دقة للاختيار .

وناقش اللقاء قضايا الفساد بصورة موسعة ودور كل من الدولة والمجتمع المدني في مكافحتها عبر الإصلاح المؤسسي والتوعية المجتمعية وتطوير التشريعات والسياسات العامة بما يُمكن السودان من التقدم في مؤشرات الشفافية الدولية

وأشاد ممثلو منظمات المجتمع المدني ومجموعة الأكاديميين والخبراء والمختصين بالاستجابة السريعة للمطالب التي تضمنتها المذكرة، وثمنوا تطور العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني .

السوداني