حاتم جمعة يشدّد على الاهتمام بالقطاع الزراعي





خلال زيارة ميدانية لمنطقة بوتي غرب الأبيض.

شدّد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان حاتم جمعة، على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي، ليمثّل دعامة للاقتصاد القومي.

وقال حاتم جمعة في إفاداتٍ بحسب وكالة السودان الرسمية، الجمعة، إنّ وزراته تعمل جاهدة لدعم كافة الأنشطة التي تعمل على النهوض بالقطاع الزراعى بالولاية.

وأشار إلى الاهتمام بالمزارعين وتدريبهم وتأهيلهم لاستخدام التقنيات الزراعية الحديثة من أجلّ زيادة الإنتاج والإنتاجية.

باج نيوز