الطرق والجسور تقف على تحسين حركة المرور بالخرطوم





قامت إدارة هندسة المرور بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم أمس، بتحويل مسار حركة المرور بشارع عبد المنعم من مسار واحد إلى مسارين، من تقاطع شارع البلدية وحتى شارع الطابية جنوباً.

وتَمّ إجراء أعمال السلامة المرورية، وتركيب العلامات (عيون القط) لتفصل بين المسارين، وأشارت إلى أن هذه العملية تسهم بشكل كبير في تحسين انسياب حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري بالمنطقة.

وكانت الادارة رأت تطبيق تحويل شارع عبد المنعم من مسار واحد إلى مسارين، في إطار سعيها لتحسين انسياب حركة المُرور وتخفيف الازدحام المروري بمركز المدينة، وبالتنسيق مع شرطة مرور الولاية، وبعد نجاح تحويل مسار الحركة بشارع الحرية إلى مسارين من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال.

صحيفة الصيحة